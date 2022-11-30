Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога

Он отметил, что Россия попытается привести ситуацию на Украине к замороженному конфликту, а после этого вновь перейдет к атаке. При этом он заявил, что Украина нуждается в прочном мире.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что институциональный диалог, который, по его словам, альянс многие годы выстраивал в отношениях с Россией для укрепления Совета Россия-НАТО, в настоящее время не работает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

