Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога

Лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине – это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

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Он отметил, что Россия попытается привести ситуацию на Украине к замороженному конфликту, а после этого вновь перейдет к атаке. При этом он заявил, что Украина нуждается в прочном мире.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что институциональный диалог, который, по его словам, альянс многие годы выстраивал в отношениях с Россией для укрепления Совета Россия-НАТО, в настоящее время не работает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СШАУкраина
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