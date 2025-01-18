Блинкен назвал «несвободными» предстоящие президентские выборы в Белоруссии
18 января 202509:58
Предстоящие выборы президента Белоруссии «несвободны», считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.
«Выборы президента Белоруссии не могут быть свободными и справедливыми», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Блинкен объяснил, что считает так из-за «текущей обстановки».
Президентские выборы в Белоруссии пройдут на следующей неделе. Так, 21-25 января состоится досрочное голосование, 26 января — основное, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru