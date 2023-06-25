Блинкен назвал мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

По его словам, ситуация вокруг ЧВК является внутренним делом России. Глава Госдепа заявил, что не хочет спекулировать на этой теме.

Подразделения «Вагнера» утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал происходящее предательством и потребовал нейтрализовать организаторов мятежа. При посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достичь соглашения.

В беседе с изданием «Подъем» депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что часть бойцов ЧВК будет служить в Минобороны, остальные подразделения распустятся, передает «Радиоточка НСН».

