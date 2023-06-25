Блинкен назвал мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN прокомментировал мятеж частной военной компании «Вагнер».
Никакой солидарности! В России задают вопросы разведке после публикаций западных СМИ о планах мятежа Пригожина
По его словам, ситуация вокруг ЧВК является внутренним делом России. Глава Госдепа заявил, что не хочет спекулировать на этой теме.
Подразделения «Вагнера» утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал происходящее предательством и потребовал нейтрализовать организаторов мятежа. При посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достичь соглашения.
В беседе с изданием «Подъем» депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что часть бойцов ЧВК будет служить в Минобороны, остальные подразделения распустятся, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен назвал мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
- СМИ: в Луганске прогремел мощный взрыв
- Никакой солидарности! В России задают вопросы разведке после публикаций западных СМИ о планах мятежа Пригожина
- Министр обороны Украины спрогнозировал большие перемены в конфликте
- СМИ: в Курской области сбили летящий в сторону Москвы беспилотник
- В Париже назвали вступление Украины в ЕС потрясением для бюджета
- СМИ: пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане
- Рогов сообщил о ракетном ударе по складам ВСУ в Запорожье
- СМИ: Центры набора ЧВК «Вагнер» снова начали работу в регионах
- В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru