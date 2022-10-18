Блинкен: Миру нельзя позволить остаться без руководства США

«У нас простой выбор — мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух: ее занимает кто-то другой, возможно Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями, или, того не лучше, никто не занимает», — цитирует главу Госдепа РИА Новости.

Как отметил Блинкен, возникший вакуум могут заполнить «плохие вещи», сообщает телеканал «360».

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон оказывает помощь Украине, чтобы не допустить появления конфликтов в других регионах, напоминает RT.

