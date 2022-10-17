Блинкен: США нужно противостоять РФ на Украине
17 октября 202221:51
Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США нужно противостоять России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Как утверждает Блинкен, в противном случае конфликты могут возникнуть в других частях мира.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. США являются одним из главных поставщиков военной помощи Украине.
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17 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru