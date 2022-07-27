Медведев опубликовал карту Украины «по мнению западных аналитиков»
27 июля 202219:42
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал карту Украины «по мнению западных аналитиков».
Карта появилась в телеграм-канале политика. «Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», - написал он.
На карте украинская территория разделена между несколькими странами, только Киевская область осталась нетронута.
Среди стран, в частности, Польша и Литва.
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27 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru