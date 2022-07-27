Медведев опубликовал карту Украины «по мнению западных аналитиков»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал карту Украины «по мнению западных аналитиков».

Карта появилась в телеграм-канале политика. «Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», - написал он.

На карте украинская территория разделена между несколькими странами, только Киевская область осталась нетронута.

Среди стран, в частности, Польша и Литва.




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ФОТО: соцсети Дмитрия Медведева
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