Блинкен: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что власти КНДР готовятся к проведению очередного ядерного испытания, передает ТАСС.
По словам Блинкена, США рассматривают применения ядерного оружия только в чрезвычайных случаях для зашиты жизненных интересов страны. Он также добавил о намерениях США сотрудничать с Китаем в целях укрепления стабильности.
Ранее в июле заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация призывает КНДР к возобновлению переговоров о мирной денуклеаризации Корейского полуострова.
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