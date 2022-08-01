Блинкен: КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что власти КНДР готовятся к проведению очередного ядерного испытания, передает ТАСС.

По словам Блинкена, США рассматривают применения ядерного оружия только в чрезвычайных случаях для зашиты жизненных интересов страны. Он также добавил о намерениях США сотрудничать с Китаем в целях укрепления стабильности.

Ранее в июле заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация призывает КНДР к возобновлению переговоров о мирной денуклеаризации Корейского полуострова.









