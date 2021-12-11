Блинкен и Бербок подготовят жесткий ответ на случай эскалации конфликта между РФ и Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналенна Бербок выработали общий подход на случай, если Россия проявит враждебность в отношении Украины. Об этом сообщает госдепартамент в субботу.
«Госсекретарь и глава МИД ФРГ обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, столкнувшейся с агрессивными действиями России. Они согласились, что потребуется сильный ответ в случае эскалации со стороны Москвы», - цитирует сообщение «Интерфакс».
Также представители двух стран обсудили проблемы COVID-19 и изменения климата, тему борьбы за права человека в мире, а также немецкое председательства в G7 в 2022 году.
Уточняется, что переговоры Блинкена и Бербок состоялись накануне, в пятницу в Ливерпуле.
Заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинкой и западной пропаганды, заявил ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.
«Весь этот собачий бред просто пропаганда. Я не могу сказать, что это исключительно украинская пропаганда. Очевидно, что это западная пропаганда тоже. Это такая типичная ситуация, когда вор, затесавшись в толпу, громче всех кричит «держи вора». Украинские власти именно сейчас кричат о российском вторжении, явно планируя провокации со своей стороны», - отметил Бородай.
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