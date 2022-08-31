Блинкен: Горбачев никогда не терял веры в пользу диалога Москвы и Вашингтона
Первый президент СССР Михаил Горбачев никогда не терял веры в пользу диалога Москвы и Вашингтона. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
По словам Блинкена, многие итоги взаимодействия США и РФ были бы недостижимы «без мужества и решимости» Горбачева. В частности, он назвал завершение холодной войны, падение Берлинской стены и заключение первого в истории договора о сокращении ядерных арсеналов США и СССР.
О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Политик умер в больнице после продолжительной болезни.
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