Блинкен: Горбачев никогда не терял веры в пользу диалога Москвы и Вашингтона

Первый президент СССР Михаил Горбачев никогда не терял веры в пользу диалога Москвы и Вашингтона. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Меркель не приедет на похороны Горбачева

По словам Блинкена, многие итоги взаимодействия США и РФ были бы недостижимы «без мужества и решимости» Горбачева. В частности, он назвал завершение холодной войны, падение Берлинской стены и заключение первого в истории договора о сокращении ядерных арсеналов США и СССР.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Политик умер в больнице после продолжительной болезни.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Михаил ГорбачевСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры