Блинкен: Делегация США в Катаре контактирует с талибами

Делегация США в Дохе, куда эвакуируются граждане из Афганистана, контактирует с талибами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госдепа Энтони Блинкена.

Чиновник отметил, что выполнение обязательств талибов по содействию вывозных рейсов положительно оценивается международным сообществом. По словам Блинкена, делегация США в Катаре поддерживает регулярные контакты с представителями «Талибана» (террористическая организация запрещена в РФ).

Ранее в четверг сообщалось, что первый коммерческий рейс вылетел из афганского аэропорта Кабула и приземлился в Дохе (Катар).