Блинкен: Делегация США в Катаре контактирует с талибами
Делегация США в Дохе, куда эвакуируются граждане из Афганистана, контактирует с талибами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госдепа Энтони Блинкена.
Чиновник отметил, что выполнение обязательств талибов по содействию вывозных рейсов положительно оценивается международным сообществом. По словам Блинкена, делегация США в Катаре поддерживает регулярные контакты с представителями «Талибана» (террористическая организация запрещена в РФ).
Ранее в четверг сообщалось, что первый коммерческий рейс вылетел из афганского аэропорта Кабула и приземлился в Дохе (Катар).
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