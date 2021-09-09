Первый коммерческий рейс из Кабула приземлился в Дохе

Первый коммерческий рейс вылетел из афганского аэропорта Кабула и приземлился в Дохе (Катар), передает РИА Новости.

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Отмечается, что на борту находились 115 человек, среди которых афганцы, канадцы, американцы и граждане ряда других стран. Рейс выполнила авиакомпания Qatar Airways.

Как пишет агентство, Катар является транзитным пунктом, откуда пассажиры самолета будут вылетать в места назначения.

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Фото: twitter.com/DeptofDefense
ТЕГИ:КатарАфганистан
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