Первый коммерческий рейс из Кабула приземлился в Дохе
9 сентября 202121:19
Первый коммерческий рейс вылетел из афганского аэропорта Кабула и приземлился в Дохе (Катар), передает РИА Новости.
Отмечается, что на борту находились 115 человек, среди которых афганцы, канадцы, американцы и граждане ряда других стран. Рейс выполнила авиакомпания Qatar Airways.
Как пишет агентство, Катар является транзитным пунктом, откуда пассажиры самолета будут вылетать в места назначения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru