Первый коммерческий рейс из Кабула приземлился в Дохе

Отмечается, что на борту находились 115 человек, среди которых афганцы, канадцы, американцы и граждане ряда других стран. Рейс выполнила авиакомпания Qatar Airways.

Как пишет агентство, Катар является транзитным пунктом, откуда пассажиры самолета будут вылетать в места назначения.