Блинкен будет участвовать в саммите Байдена и Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет присутствовать на российско-американском саммите в Женеве. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в своем официальном письменном заявлении.

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По словам Прайса, Блинкен будет участвовать в двусторонней встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве, которая пройдет 16 июня. В заявлении отмечается, что Блинкен вместе с Байденом также посетит Великобританию. В британском городе Карбис-Бэй на полуострове Корнуолл пройдет встреча стран, входящих в G7.

Блинкен также посетит в составе американской делегации саммит стран, входящих в НАТО. Она пройдет 14 июня. Кроме того, уже 15 июня в Брюсселе будет организован саммит США - ЕС.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияЖеневаДжо БайденСША
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