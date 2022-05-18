Блинкен: США усилили меры безопасности для сотрудников посольства в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Соединенных Штатов предприняли дополнительные меры в целях обеспечения безопасности сотрудников посольства в Киеве.
Ранее сообщалось, что американское посольство возобновило свою работу в украинской столице после трехмесячного перерыва.
В своем сообщении американский госсекретарь также напомнил о приверженности США народу и правительству Украины.
После начала военной операции на Украине власти США временно перевели диппредставительство из Киева во Львов. Позднее основная часть сотрудников посольства выехали в Польшу. В начале мая сообщалось, что дипломаты вернулись из Польши во Львов.
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