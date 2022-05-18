Блинкен: США усилили меры безопасности для сотрудников посольства в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Соединенных Штатов предприняли дополнительные меры в целях обеспечения безопасности сотрудников посольства в Киеве.

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Ранее сообщалось, что американское посольство возобновило свою работу в украинской столице после трехмесячного перерыва.

В своем сообщении американский госсекретарь также напомнил о приверженности США народу и правительству Украины.

После начала военной операции на Украине власти США временно перевели диппредставительство из Киева во Львов. Позднее основная часть сотрудников посольства выехали в Польшу. В начале мая сообщалось, что дипломаты вернулись из Польши во Львов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПосольство США
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