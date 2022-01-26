Бликен прокомментировал рекомендацию американцам покинуть Украину

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что рекомендация гражданам США покинуть Украину не значит, что РФ нападет на страну. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен пояснил, что США не знают, планирует ли РФ продолжать агрессию в сторону Украины, однако власти были обязаны выслать такие уведомления американцам. Он добавил, что США готовы к любому развитию событий.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
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