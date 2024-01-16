Бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США

Бизнесмен Вивек Рамасвами сообщил, что покидает президентскую гонку в США.

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Рамасвами также заявил о поддержке бывшего президента США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах.

«Трамп получит мою полную поддержку», - добавил бизнесмен.

Ранее стало известно, что Трампа поддерживают 69% сторонников республиканцев, отмечает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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