Бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США
16 января 202408:04
Бизнесмен Вивек Рамасвами сообщил, что покидает президентскую гонку в США.
Рамасвами также заявил о поддержке бывшего президента США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах.
«Трамп получит мою полную поддержку», - добавил бизнесмен.
Ранее стало известно, что Трампа поддерживают 69% сторонников республиканцев, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп побеждает на первых выборах кандидата в президенты в Айове
- Киран Калкин и Сара Снук получили «Эмми» за роли в сериале «Наследники»
- Мэр Воронежа Кстенин: в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
- Бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США
- КСИР ударил по причастным к теракту в Кермане террористам в Сирии
- США назвали удары КСИР по Эрбилю «безрассудными и неточными»
- Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА
- Над Воронежской и Белгородской областями перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ
- «Аэрофлот» готов принять на работу уволенных бортпроводников S7
- СМИ: Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею главным врагом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru