Бизнесмен Пригожин может оказаться в «санкционном списке» ЕС
Российский бизнесмен Евгений Пригожин может оказаться в числе 27 физических лиц, который Евросюз внес в санкционный список в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину.
«По имеющейся предварительной информации, Евросоюз ввел санкции против 27 юридических и физлиц, в том числе банков, финансирующих операции РФ на территории Донбасса. В список также попал Евгений Викторович, его мать и его жена. Это третьи по счёту европейские санкции, в которые он, вероятно, включён», - отмечают в компании.
Страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- В Белоруссии выразили готовность принять беженцев из Донбасса
- Глава МИД Британии не обнаружила доказательств отправки российских войск в Донбасс
- В Минэкономики Германии допустили полную остановку «Северного потока-2»
- Посол Антонов предупредил о последствиях санкций США для мировых финансовых и энергетических рынков
- Китай и Россия согласовали текст договоренностей по созданию лунной базы
- Помпео: Байден дал России «зеленый свет» по Украине
- Бизнесмен Пригожин может оказаться в «санкционном списке» ЕС
- Куба призвала США и НАТО серьезно отнестись к требованиям России по безопасности
- СЦКК: Подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске
- В Луганске произошел теракт у троллейбусного депо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru