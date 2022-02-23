Бизнесмен Пригожин может оказаться в «санкционном списке» ЕС

Российский бизнесмен Евгений Пригожин может оказаться в числе 27 физических лиц, который Евросюз внес в санкционный список в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину.

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«По имеющейся предварительной информации, Евросоюз ввел санкции против 27 юридических и физлиц, в том числе банков, финансирующих операции РФ на территории Донбасса. В список также попал Евгений Викторович, его мать и его жена. Это третьи по счёту европейские санкции, в которые он, вероятно, включён», - отмечают в компании.

Страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости
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