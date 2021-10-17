Билла Клинтона выписали из больницы
17 октября 202118:40
Экс-президента США Билла Клинтона, госпитализированного на прошлой неделе с заражением крови, выписали из больницы, сообщает CNN.
Политика встречала из медучреждения с супругой, бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон.
Она прокомментировала журналистам состояние мужа, подняв вверх большой палец.
Ранее Билл Клинтон сообщил о своем хорошем самочувствии. Он рассказал об общении с семьей и друзьями, о просмотре игр по американскому футболу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru