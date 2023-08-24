Бербок заявила, что разочарована экономическим эффектом санкций против России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась, что разочарована эффектом санкций на российскую экономику, передает телеканал NTV.
По ее словам, должного эффекта не произошло якобы из-за того, что «логика демократий не работает в автократиях».
До этого российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию по паритету покупательной способности. Он отметил, что темпы экономического роста в стране устойчивы, несмотря на пессимистически прогнозы извне.
Ранее Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира, обогнав Великобританию и ФРГ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с этим заявил, что Россия стала пятой экономикой мира несмотря на безумные санкции и объявленную ей гибридную войну, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru