Bild: Глава МИД Хорватии неудачно попытался поцеловать Бербок

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите министров стран Евросоюза в четверг неудачно попытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок. Об этом пишет Bild.

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Газета назвала инцидент «нападением с поцелуями». Издание опубликовало фото со встречи, где Бербок стоит в центре, слева от нее — Грлич-Радман, который держит коллегу за руку и тянется, чтобы ее поцеловать. При этом Бербок пытается отвернуться.

По данным Bild, хорватский министр опоздал на фотосессию и прибыл, когда остальные чиновники поприветствовали друг друга. В окружении Бербок заявили, что «нападение» Грлича-Радмана было «неуклюжей попыткой быстро поприветствовать друг друга».

Глава МИД Хорватии уже принес извинения за произошедшее.

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ФОТО: РИА Новости
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