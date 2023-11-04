Bild: Глава МИД Хорватии неудачно попытался поцеловать Бербок

Газета назвала инцидент «нападением с поцелуями». Издание опубликовало фото со встречи, где Бербок стоит в центре, слева от нее — Грлич-Радман, который держит коллегу за руку и тянется, чтобы ее поцеловать. При этом Бербок пытается отвернуться.

По данным Bild, хорватский министр опоздал на фотосессию и прибыл, когда остальные чиновники поприветствовали друг друга. В окружении Бербок заявили, что «нападение» Грлича-Радмана было «неуклюжей попыткой быстро поприветствовать друг друга».

Глава МИД Хорватии уже принес извинения за произошедшее.

