Bild: Глава МИД Хорватии неудачно попытался поцеловать Бербок
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите министров стран Евросоюза в четверг неудачно попытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок. Об этом пишет Bild.
Газета назвала инцидент «нападением с поцелуями». Издание опубликовало фото со встречи, где Бербок стоит в центре, слева от нее — Грлич-Радман, который держит коллегу за руку и тянется, чтобы ее поцеловать. При этом Бербок пытается отвернуться.
По данным Bild, хорватский министр опоздал на фотосессию и прибыл, когда остальные чиновники поприветствовали друг друга. В окружении Бербок заявили, что «нападение» Грлича-Радмана было «неуклюжей попыткой быстро поприветствовать друг друга».
Глава МИД Хорватии уже принес извинения за произошедшее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru