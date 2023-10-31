СМИ: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за обвинений
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Spiegel.
Это произошло из-за заочных обвинений — эмир Катара рассердился, узнав, что сказала министр о нем в эфире немецкого телеканала ZDF. Перед встречей дипломат уточняла, что одной из ключевых тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма». Подобные заявления со стороны Бербок могли стать причиной отмены встречи. Однако эмир Катара согласился провести переговоры с главой МИД ФРГ в Берлине.
Ранее стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок ведет себя на международной арене как «слон в китайской посудной лавке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru