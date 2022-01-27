«Безопасность и олигархи»: В Киеве анонсировали темы беседы Зеленского с Байденом

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил в Facebook о предстоящем в четверг вечером телефонном разговоре украинского и американского лидеров.

По его словам, Владимир Зеленский и Джо Байден, в частности, обсудят «вопросы мирного процесса, безопасности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы».

Байден не исключил санкции лично против Путина

При этом Никифоров отметил, что этот перечень тем «не является исчерпывающим».

Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае «нападения» на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ЗеленскийУкраина
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