«Безопасность и олигархи»: В Киеве анонсировали темы беседы Зеленского с Байденом

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил в Facebook о предстоящем в четверг вечером телефонном разговоре украинского и американского лидеров.

По его словам, Владимир Зеленский и Джо Байден, в частности, обсудят «вопросы мирного процесса, безопасности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы».