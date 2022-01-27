«Безопасность и олигархи»: В Киеве анонсировали темы беседы Зеленского с Байденом
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил в Facebook о предстоящем в четверг вечером телефонном разговоре украинского и американского лидеров.
По его словам, Владимир Зеленский и Джо Байден, в частности, обсудят «вопросы мирного процесса, безопасности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы».
При этом Никифоров отметил, что этот перечень тем «не является исчерпывающим».
Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае «нападения» на Украину.
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