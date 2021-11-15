Беженцы на границе Польши и Белоруссии прорвали ограждения
15 ноября беженцы на границе Польши и Белоруссии прорвали часть ограждений. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1».
Ранее в своем Telegram агентство БелТА заявили о приближении к польским границам группы беженцев, которые покинули стихийные лагеря. Колонна направилась к погранпереходу «Брузги». Ее сопровождали белорусские силовики. В сообщении отмечалось, что Польша стянула войска к ограждениям.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ситуация находится под контролем.
«Соглашусь, что прямые контакты с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусско-польской границе необходимы. В Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», - отметил он днем ранее.
Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился восьмого ноября. В Евросоюз попали большие группы нелегальных мигрантов. Некоторых из них удалось поймать. Сообщается о случаях избиения польскими пограничниками беженцев. В ЕС обвинили в сложившейся ситуации Белоруссию и Россию и пообещали ввести санкции против них. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки российского газа в Европу, если ЕС закроет границы.
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