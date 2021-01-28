Pussy Riot пожаловались, что Алехину больше 7 часов не пускали в туалет

Одного из лидеров феминистской панк-группы Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас активистка находится в изоляторе временного содержания на Петровке, с ней проводятся следственные действия.

Участник Pussy Riot Тим Бесцвет раскрыл НСН всю хронологию задержания и уголовного преследования скандально известной феминистки.



«Мария Алёхина 27 января была задержана в 16.45 возле здания Мосгорсуда, куда приходила на апелляцию, чтобы поддержать Штейн (муниципальный депутат Люся Штейн - прим. НСН) и режиссёра Викторию Нарахса (обеих арестовали на 10 суток). Алёхину удерживали до ночи, не объясняя ей причин, и не давали возможности воспользоваться телефоном, чтобы связаться с адвокатом», - рассказал активист.

Он утверждает, что Алехину держали в полицейской машине «без еды, воды, курения и не давали возможность сходить в туалет около 7,5 часов». По его словам, пока активистку Pussy Riot удерживали в качестве свидетеля уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, в ее квартире проводили обыск.