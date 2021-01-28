Pussy Riot пожаловались, что Алехину больше 7 часов не пускали в туалет
Участник Pussy Riot рассказал НСН подробности задержания и возбуждения уголовного дела против одного лидеров фем-коллектива - Марии Алехиной.
Одного из лидеров феминистской панк-группы Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас активистка находится в изоляторе временного содержания на Петровке, с ней проводятся следственные действия.
Участник Pussy Riot Тим Бесцвет раскрыл НСН всю хронологию задержания и уголовного преследования скандально известной феминистки.
«Мария Алёхина 27 января была задержана в 16.45 возле здания Мосгорсуда, куда приходила на апелляцию, чтобы поддержать Штейн (муниципальный депутат Люся Штейн - прим. НСН) и режиссёра Викторию Нарахса (обеих арестовали на 10 суток). Алёхину удерживали до ночи, не объясняя ей причин, и не давали возможности воспользоваться телефоном, чтобы связаться с адвокатом», - рассказал активист.
Он утверждает, что Алехину держали в полицейской машине «без еды, воды, курения и не давали возможность сходить в туалет около 7,5 часов». По его словам, пока активистку Pussy Riot удерживали в качестве свидетеля уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, в ее квартире проводили обыск.
«В 20.05 Алёхину привезли в наручниках, несмотря на её статус "свидетеля" в квартиру Штейн. Несмотря на то, что Мария сообщила, что не проживает в этой квартире, сотрудники полиции выбили дверь и начали проводить обыск у Штейн (без присутствия владельца)», - утверждает активист.
Как рассказал участник Pussy Riot, после окончания обыска полицейские изъяли всю технику: ноутбук, телефон, а также книгу Алёхиной «Riot Days», а саму активистку отвезли в отдел полиции.
«До 02.00 часов ночи (28 января) сотрудники полиции пытались проводить следственные действия над Алёхиной. После завершения допроса ее статус был изменён на подозреваемую», - поделился подробностями представитель Pussy Riot.
Во многих городах России 23 января прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, митингующие требовали освободить его из-под ареста. Алехина и другие участники Pussy Riot принимали в них активное участие.
По итогам митингов 23 января возбудили как минимум 15 уголовных дел по статьям о нападении на силовиков (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК) и ряде других. Суды в России вынесли 139 решений о назначении административного ареста, штрафа или обязательных работах. Как минимум 3770 человек были задержаны.
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