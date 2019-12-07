Безвизовая Андорра может стать последним офшором для российских денег

«Облегчение въезда в офшорную юрисдикцию, это очевидно. Если кому-то нужно попасть в Андорру с точки зрения решения финансовых вопросов – по налогам, их оптимизации, сокрытию имущества - то въезжать без визы туда значительно проще, чем с визой… Вопрос тут в том, что же хочет в обмен Андорра – кредитов, займов еще чего-то? Вряд ли бы она на ровном месте решила открывать свободный доступ российским финансовым потокам. Ведь по всему миру борются с российскими деньгами, ужесточается отмывочное законодательство против России - российские деньги становятся токсичными не только в Америке, но и в других странах. Возможно она будет одним из последних европейских офшоров, куда можно будет завести российские деньги», - сказал Жуковский.

Он также отметил, что решение по отмене визового режима со стороны России не могло обойтись без лоббирования заинтересованными лицами.

«Думаю, просто решение пролоббировано какими-то конкретными чиновниками, у которых есть собственный интерес в Андорре и этой офшорной юрисдикции. Обычно они лоббируются на уровне МИДа через какие-то крупные финансово-промышленные группы», - уточнил собеседник НСН.

При этом, президент национальной ассоциации по развитию туризма в России Евгений Гончаров подчеркнул для НСН, что безвизовые отношения никак не скажутся на туристической отрасли.

«Смысла в этом никакого нет. Андорра — это в основном горнолыжный курорт. Также люди туда едут, поскольку там низкие цены на многие товары из-за беспошлинной торговли. Для российских граждан — это бесполезная мера. Если только для жителей Андорры, возможно, это имеет значение, но турпоток к нам вряд ли особо увеличится, так как это весьма маленькое княжество», - сказал Гончаров.

Он также отметил, что в Андорре нет своего аэропорта и люди вынуждены добираться до страны через соседние Испанию и Францию, для посещения которых необходима шенгенская виза для граждан РФ.







