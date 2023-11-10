«Политическую жизнь страны можно описать усилившимся давлением на нашу партию «Альтернатива для Германии». Хотя мы ничего такого не требуем, не нарушаем Конституцию, но правящая партия чувствует, что для них ситуация будет хуже и хуже, 40% граждан уже хотят досрочных выборов», - отметил он.

Ульрих Зингер объяснил, что люди выступают против высоких цен на энергию и безработицы.

«Если будут выборы и выберут нашу партию, изменения, конечно, будут. Но на данный момент я думаю, что люди в целом просто недовольны, потому что ситуация в стране ухудшается. Энергия очень дорогая, еда тоже, люди это видят. Люди остаются без работы и без перспектив. Но в принципе многие еще против России, они не понимают, что это связано, поэтому в этом смысле изменений не будет значительных в любом случае», - заключил собеседник НСН.

У Владимира Путина по-прежнему много друзей в Германии, которые не поддерживают его позицию по Украине, но выступают за другие идеи российского лидера, заявил ранее немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».

