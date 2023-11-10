«Без работы и газа»: 40% немцев требуют досрочных выборов из-за растущих цен
Глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер признался НСН, что на этом фоне политическая атмосфера в стране стала более напряженной.
Население Германии выражает недовольство политикой властей, 40% хотят досрочных выборов, заявил НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. При этом, по его словам, в отношении России граждане настроены негативно.
Более 40% населения Германии недовольно работой правящей коалиции и выступает за проведение досрочных выборов в бундестаг, свидетельствуют результаты опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телепрограммы ARD Morgengamazin. Зингер отметил, что в связи с этим на оппозицию оказывается серьезное давление.
«Политическую жизнь страны можно описать усилившимся давлением на нашу партию «Альтернатива для Германии». Хотя мы ничего такого не требуем, не нарушаем Конституцию, но правящая партия чувствует, что для них ситуация будет хуже и хуже, 40% граждан уже хотят досрочных выборов», - отметил он.
Ульрих Зингер объяснил, что люди выступают против высоких цен на энергию и безработицы.
«Если будут выборы и выберут нашу партию, изменения, конечно, будут. Но на данный момент я думаю, что люди в целом просто недовольны, потому что ситуация в стране ухудшается. Энергия очень дорогая, еда тоже, люди это видят. Люди остаются без работы и без перспектив. Но в принципе многие еще против России, они не понимают, что это связано, поэтому в этом смысле изменений не будет значительных в любом случае», - заключил собеседник НСН.
У Владимира Путина по-прежнему много друзей в Германии, которые не поддерживают его позицию по Украине, но выступают за другие идеи российского лидера, заявил ранее немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».
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