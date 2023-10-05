«Атака фашистов!»: В партии «Альтернатива для Германии» назвали причины нападения на своего лидера

«Мы точно ничего пока не знаем, все как-то очень тихо. Он еще в больнице, возможно, ситуация достаточно серьезная. Говорят, что использовали какой-то шприц. Это, конечно, ненормально, он не просто так упал. Поэтому да, это настоящая атака. Если это действительно так, тогда это показывает, в каком плохом состоянии наша демократия», - рассказал он.

Собеседник НСН также сообщил, что и ему поступают угрозы, но в правящей партии на это никак не реагируют.

«Это левые фашисты, которые хотят коммунизма в Германии. Звучит здорово, социальная помощь и так далее, но это все не работает. Они же и так атакуют наши офисы, ломают наши окна. Это уже не шутки. Нам нужна защита. У нас уже это стало нормальной ситуацией, я тоже получаю угрозы, письма и так далее. Но это никого не интересует. Я не слышал от других партий, что так делать нельзя. Мы хотим со всеми вести диалог, улучшить ситуацию в Германии», - признался он.

4 октября в Берлине состоялся протестный марш против поставок оружия Киеву. В нем приняли участие четыре тысячи человек. Также местные жители требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов. Они считают, что правительство совершило ряд ошибок в энергетической политике. Протестующие выступили за дипломатическое решение конфликта на Украине и возобновление дружеских отношений с Москвой, передает «Радиоточка НСН». Марш анонсировали близкие к правой партии «Альтернатива для Германии» активисты.

