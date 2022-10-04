Без лишних слов: Путин уже сегодня может подписать законы о новых субъектах РФ

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, уже сегодня, 4 октября, подпишет законы о принятии четырёх новых территорий в состав Российской Федерации. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, документы поступят в Кремль «вот-вот».

Международные договоры о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России накануне ратифицировала Госдума, а сегодня то же сделал Совет федерации.

Как уточнил Песков, глава государства не намерен выступать с новыми публичными заявлениями по теме образования новых регионов РФ.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также одобрено решение СНБО о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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