«Без капусты в бороде»: Работу врио главы Вологодской области оценили после видео из приемной
Управленческий стиль Георгия Филимонова, который разместил в приемной картину, где он жмет руку Сталину, востребован у народа, завил НСН Евгений Минченко.
Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов ведет в регионе политику «патриотичного-консерватизма», демонстрируя как преданность стране, так и современность, и открытость. Об этом заявил НСН политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
Филимонов ранее показал в соцсетях картину, на которой пожимает руку Иосифу Сталину. Вдобавок подписчики разглядели на стенах приемной портреты Лаврентия Берии и Феликса Дзержинского, а также плакат «Слово губернатора» с отсылкой на вызвавший скандал сериал. Минченко отметил, что губернатор востребован у народа.
«Я считаю, что тот управленческий стиль, который он предложил региону, он востребован. Потому что это динамика, прямой диалог с населением. Филимонов предлагает концепцию патриотичного консерватизма. При этом это не унылое консерваторство с капустой в бороде, а уважение к культурам всех народов», - рассказал он.
Между тем Минченко отметил, что в регионе существует много проблем.
«Это проблемы социальные, с образованием, здравоохранением, инфраструктурой, дорожным строительством, созданием транспортных хабов. Однако Филимонов пытается создать среду людей, которые действительно готовы вкладываться временем и идеями в развитие региона. Очень важно, когда регион опирается не только на чиновничий аппарат, но и на низовую инициативу людей», - уточнил собеседник НСН.
Ранее Филимонов, обсуждая на совещании результаты ЕГЭ, на английском поинтересовался у чиновницы, почему регион отстает в результатах экзамена по английскому языку от страны. На его вопросы никто не ответил: ни по-английски, ни по-русски, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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