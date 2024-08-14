«Без капусты в бороде»: Работу врио главы Вологодской области оценили после видео из приемной

Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов ведет в регионе политику «патриотичного-консерватизма», демонстрируя как преданность стране, так и современность, и открытость. Об этом заявил НСН политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Филимонов ранее показал в соцсетях картину, на которой пожимает руку Иосифу Сталину. Вдобавок подписчики разглядели на стенах приемной портреты Лаврентия Берии и Феликса Дзержинского, а также плакат «Слово губернатора» с отсылкой на вызвавший скандал сериал. Минченко отметил, что губернатор востребован у народа.