В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту

Вологодские депутаты одобрили штрафы за склонение беременной женщины к аборту, сообщает региональный парламент.

Так, штрафы составят для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 50 тысяч рублей.

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Составлением протоколов об административных правонарушениях будут заниматься работники департамента здравоохранения, а рассмотрение дел отнесено к компетенции мировых судей.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести в России награду для медработников, сумевших убедить своих пациенток отказаться от аборта. Она призвала выдавать им Вифлеемский сертификат – премию, равную стоимости прерывания беременности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью «Радиоточке НСН» выступила против введения премий для врачей, которые убедили женщин отказаться от аборта. По ее словам, женщинам не помогут убеждения врачей – им нужна уверенность в завтрашнем дне.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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