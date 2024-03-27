В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту

Составлением протоколов об административных правонарушениях будут заниматься работники департамента здравоохранения, а рассмотрение дел отнесено к компетенции мировых судей.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести в России награду для медработников, сумевших убедить своих пациенток отказаться от аборта. Она призвала выдавать им Вифлеемский сертификат – премию, равную стоимости прерывания беременности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью «Радиоточке НСН» выступила против введения премий для врачей, которые убедили женщин отказаться от аборта. По ее словам, женщинам не помогут убеждения врачей – им нужна уверенность в завтрашнем дне.

