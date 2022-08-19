Берлускони призвал Италию отказаться от российского газа

Политик отметил, что поддерживает призыв итальянских депутатов к правительству об остановке поставок российского газа «при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок». По мнению Берлускони, Италии нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.

«(При условии) что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — указал экс-премьер.

