Берлускони призвал Италию отказаться от российского газа
Италии следует отказаться от газа из России до того, как Москва примет решение о прекращении поставок топлива в страну. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони в интервью изданию il Foglio.
Политик отметил, что поддерживает призыв итальянских депутатов к правительству об остановке поставок российского газа «при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок». По мнению Берлускони, Италии нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.
«(При условии) что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — указал экс-премьер.
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