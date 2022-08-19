Берлускони призвал Италию отказаться от российского газа

Италии следует отказаться от газа из России до того, как Москва примет решение о прекращении поставок топлива в страну. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони в интервью изданию il Foglio.

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Политик отметил, что поддерживает призыв итальянских депутатов к правительству об остановке поставок российского газа «при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок». По мнению Берлускони, Италии нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.

«(При условии) что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — указал экс-премьер.

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Гунеев
ТЕГИ:Российский ГазИталияСильвио Берлускони
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