Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей
Суд оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей. Об этом сообщает агентство АНСА.
Ранее Daily Mail сообщала, что в Италии экс-премьера обвиняют в подкупе свидетелей и потворстве сексуальному рабству. По данным издания, политик неоднократно проводил вечеринки с участием женщин-рабынь. Об этом заявила прокурор Тициана Сицилиано после того, как несколько женщин рассказали о том, что Берлускони платил им деньги за неразглашение информации о происходящем на его виллах.
Прокурор утверждала, что Берлускони заплатил за молчание свидетелей деньгами, домами, машинами и лошадьми. Сам Берлускони все предъявленные ему обвинения отвергал.
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