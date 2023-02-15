Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей

Суд оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей. Об этом сообщает агентство АНСА.

Ранее Daily Mail сообщала, что в Италии экс-премьера обвиняют в подкупе свидетелей и потворстве сексуальному рабству. По данным издания, политик неоднократно проводил вечеринки с участием женщин-рабынь. Об этом заявила прокурор Тициана Сицилиано после того, как несколько женщин рассказали о том, что Берлускони платил им деньги за неразглашение информации о происходящем на его виллах.

Прокурор утверждала, что Берлускони заплатил за молчание свидетелей деньгами, домами, машинами и лошадьми. Сам Берлускони все предъявленные ему обвинения отвергал.

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