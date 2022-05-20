СМИ: Берлускони обвиняют в потворстве сексуальному рабству

В Италии бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони обвиняют в подкупе свидетелей и потворстве сексуальному рабству, сообщает Daily Mail. По данным издания, политик неоднократно проводил вечеринки с участием женщин-рабынь. Об этом заявила прокурор Тициана Сицилиано после того, как несколько женщин рассказали о том, что Берлускони платил им деньги за неразглашение информации о происходящем на его виллах.

«Он заплатил за молчание свидетелей деньгами, домами, машинами и лошадьми, всеми человеческими товарами, какие только можно себе представить», - отметила прокурор.

Берлускони все предъявленные ему обвинения отвергает.

Берлускони расстался с возлюбленной после 12 лет отношений

Суд, начавшийся в 2013 году, признавал экс-премьера виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней и приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако через год адвокатам политика удалось доказать, что Берлускони не знал настоящий возраст девушки.

Ранее прокурор Сицилиано сообщила о серьезной болезни экс-премьера Италии.

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ТЕГИ:СудОбвинениеПрокурорСильвио Берлускони
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