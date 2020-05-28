Берлин заявил о доказательствах причастности ГРУ к хакерским атакам

«Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.



Отмечается, что речь идет от Дмитрие Бадине, который в Германии считают участником хакерской группы АРТ28. Сами атаки на серверы бундестага происходили в апреле-мае 2015 года.



В связи с новыми обстоятельствами в МИД Германии был вызван посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

