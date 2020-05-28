Берлин заявил о доказательствах причастности ГРУ к хакерским атакам

Германия обладает доказательствами того, что предполагаемый виновник хакерской атаки на немецкий парламент работал на ГРУ России. Об этом в четверг, 28 мая, заявили в МИД ФРГ.

The Telegraph: За появлением в сети секретных британских документов стоят русские хакеры

«Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что речь идет от Дмитрие Бадине, который в Германии считают участником хакерской группы АРТ28. Сами атаки на серверы бундестага происходили в апреле-мае 2015 года.

В связи с новыми обстоятельствами в МИД Германии был вызван посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ГРУХакерыГермания
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