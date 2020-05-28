Берлин заявил о доказательствах причастности ГРУ к хакерским атакам
Германия обладает доказательствами того, что предполагаемый виновник хакерской атаки на немецкий парламент работал на ГРУ России. Об этом в четверг, 28 мая, заявили в МИД ФРГ.
«Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что речь идет от Дмитрие Бадине, который в Германии считают участником хакерской группы АРТ28. Сами атаки на серверы бундестага происходили в апреле-мае 2015 года.
В связи с новыми обстоятельствами в МИД Германии был вызван посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- Москвичам объяснили порядок посещения непродовольственных магазинов
- Депздрав представил детальные данные по смертности от COVID-19 за апрель
- Полиция проверяет возможное вымогательство главой Россельхознадзора
- Берлин заявил о доказательствах причастности ГРУ к хакерским атакам
- Исследование: Солнечный свет убивает коронавирус за минуты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru