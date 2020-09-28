Германия получила третий запрос России по Навальному

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН отметил, что в этом нет ничего удивительного, как как Навального привезли в Германию в статусе гостя Меркель.

Вместе с тем он выразил мнение, что встреча носила политический характер.

«В мире порядка 200 государств, в том числе около 30 – вблизи наших границ. Но только Германия выслала за Навальным самолет в сопровождении военных медиков», - сказал сенатор.

Он также отметил, что все формальности были решены мгновенно. По его словам, это наталкивает на мысль о том, что заранее существовал какой-то план.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.

