Германия получила третий запрос России по Навальному

Минюст Германии получил третий запрос от России по оказанию правовой помощи в деле оппозиционера Алексея Навального, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства. По его словам, запрос поступил в пятницу, 25 сентября.

В предыдущих запросах Москва, в частности, просила Берлин дать возможность опросить Навального на территории Германии.

Ранее в правительстве ФРГ рассказали, что Навального в клинике Charite посетила канцлер Ангела Меркель.

Создатель «Новичка»: вещество может изготовить любая лаборатория мира

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН отметил, что в этом нет ничего удивительного, как как Навального привезли в Германию в статусе гостя Меркель.

Вместе с тем он выразил мнение, что встреча носила политический характер.

«В мире порядка 200 государств, в том числе около 30 – вблизи наших границ. Но только Германия выслала за Навальным самолет в сопровождении военных медиков», - сказал сенатор.

Он также отметил, что все формальности были решены мгновенно. По его словам, это наталкивает на мысль о том, что заранее существовал какой-то план.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОтравлениеГерманияАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры