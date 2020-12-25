Песков: Кремль не получал официального ответа на запрос по ситуации с отравлением Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные коллеги до сих пор не ответили на официальный запрос России по поводу ситуации с отравлением Алексея Навального, сообщает ТАСС.

Комментируя публикацию в медицинском журнале The Lancet, представитель Кремля отметил, что она не является ответом на запрос, в администрации президента с текстом не ознакомились.

«Это профессиональное издание, которое читают медики. Мы таковыми не являемся, медицинские издания не читаем», - заявил пресс-секретарь, добавив, что в Кремле не видят смысла в привлечении российских медиков к анализу публикации в журнале.

Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. После экстренной посадки в аэропорту Омска политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли в Германию. Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и требует у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что если бы Навального хотели отравить, то «отравили бы до конца», сообщает «Свободная пресса». По словам главы государства, «берлинский пациент» провернул этот трюк, чтобы напасть на первых лиц и возвыситься до их уровня.

