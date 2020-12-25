Песков: Кремль не получал официального ответа на запрос по ситуации с отравлением Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные коллеги до сих пор не ответили на официальный запрос России по поводу ситуации с отравлением Алексея Навального, сообщает ТАСС.
Комментируя публикацию в медицинском журнале The Lancet, представитель Кремля отметил, что она не является ответом на запрос, в администрации президента с текстом не ознакомились.
«Это профессиональное издание, которое читают медики. Мы таковыми не являемся, медицинские издания не читаем», - заявил пресс-секретарь, добавив, что в Кремле не видят смысла в привлечении российских медиков к анализу публикации в журнале.
Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. После экстренной посадки в аэропорту Омска политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли в Германию. Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и требует у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.
Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что если бы Навального хотели отравить, то «отравили бы до конца», сообщает «Свободная пресса». По словам главы государства, «берлинский пациент» провернул этот трюк, чтобы напасть на первых лиц и возвыситься до их уровня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
- Песков: Кремль не получал официального ответа на запрос по ситуации с отравлением Навального
- Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима экс-главу Серпуховского района Подмосковья
- Совфед одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ
- Историка Соколова суд признал виновным в убийстве аспирантки
- Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП во «Внуково»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru