Бербок посоветовала Трампу не уступать России
17 марта 202514:17
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посоветовала американскому лидеру Дональду Трампу перед беседой с российским коллегой Владимиром Путиным не уступать России в ущерб Украине. Об этом сообщила немецкая служба новостей Tagesschau.
«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и сплоченно», — напомнила дипломат.
Ранее Бербок заявила, что в ответ на заявления Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском и Украине Германия должна усилить давление на США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru