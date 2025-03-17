Бербок посоветовала Трампу не уступать России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посоветовала американскому лидеру Дональду Трампу перед беседой с российским коллегой Владимиром Путиным не уступать России в ущерб Украине. Об этом сообщила немецкая служба новостей Tagesschau.

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«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и сплоченно», — напомнила дипломат.

Ранее Бербок заявила, что в ответ на заявления Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском и Украине Германия должна усилить давление на США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияСШАДональд ТрампМИДГермания

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