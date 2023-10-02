Бербок: Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска
Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Об этом в ходе выездного заседания глав МИД в Киеве заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ей речь транслировалась на портале Еврокомиссии.
По словам дипломата, будущее Украины — в ЕС, в «сообществе свободы».
Напомним, в начале 2010-х годов российские власти предлагали Евросоюзу создать интеграционное пространство «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз попросит США продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru