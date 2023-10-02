Бербок: Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска

Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Об этом в ходе выездного заседания глав МИД в Киеве заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ей речь транслировалась на портале Еврокомиссии.

Боррель: Евросоюз ожидает от партнеров усилий по изоляции России

По словам дипломата, будущее Украины — в ЕС, в «сообществе свободы».

Напомним, в начале 2010-х годов российские власти предлагали Евросоюзу создать интеграционное пространство «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз попросит США продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДУкраинаФРГГерманияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры