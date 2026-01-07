ВВС Великобритании участвовали в перехвате танкера «Маринера»

Власти Великобритании заявили о поддержке операции США по перехвату танкера «Маринера», ранее носившего название Bella 1 и следовавшего под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили, отметив, что в операции принимали участие самолеты британских ВВС.

По его словам, британские вооруженные силы оказали содействие американской стороне в рамках успешного перехвата судна, которое следовало в сторону России. В Лондоне подчеркнули, что действия стали частью более широких международных усилий по противодействию обходу санкционных ограничений.

МИД потребовал от США не препятствовать возвращению россиян с танкера

В британском оборонном ведомстве указали, что танкер ранее ходил под панамским флагом и относится к так называемому теневому флоту, задействованному в нарушении международных санкций. Министр также заявил, что Великобритания намерена и далее участвовать в подобных операциях, рассматривая их как элемент защиты национальной безопасности и обеспечения глобальной стабильности.

По данным российской стороны, военные ВМС США высадились на борт танкера в пятницу около 15:00 мск, после чего связь с судном была потеряна. Отмечается, что «Маринера» получила временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.

В Минтрансе указали, что действия американских военных в открытом море нарушают положения Конвенции ООН по морскому праву. Ранее в МИД России также заявляли, что танкер находился в международных водах в полном соответствии с нормами международного морского права и обращали внимание на немотивированно повышенный интерес к судну со стороны американских и натовских военных, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
