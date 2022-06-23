Белый дом возложил ответственность за разрушение отношений на РФ

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер разрушение российско-американских отношений «было вызвано Путиным, а не нами». По ее словам, если бы Путин хотел остановить ухудшение отношений, он бы «закончил эту войну».

Жан-Пьер отметила, что военная операция РФ оказала влияние на многое, в том числе вызвала глобальную инфляцию.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.





