Белый дом возложил ответственность за разрушение отношений на РФ

Белый дом возложил ответственность за разрушение двусторонних отношений на Россию. Об этом сообщает ТАСС.

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Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер разрушение российско-американских отношений «было вызвано Путиным, а не нами». По ее словам, если бы Путин хотел остановить ухудшение отношений, он бы «закончил эту войну».

Жан-Пьер отметила, что военная операция РФ оказала влияние на многое, в том числе вызвала глобальную инфляцию.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:СШАБелый Дом
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