Белый дом: в США ждут наступления России на Украине

В Вашингтоне ждут наступления Вооруженных сил России на Украине в ближайшие недели и месяцы. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает РИА Новости.

По его словам, Владимир Путин готовится отдать команду об этом, как только улучшится погода.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал вскоре оставить Украину без выхода к морю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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