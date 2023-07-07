СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Как сообщили входящие в медиагруппу ARD немецкие радиовещательные компании WDR и NDR, это выяснилось в результате журналистского расследования.

В публикации издания Tagesschau, также входящего в ARD, говорится, что БНД, вероятно, знала о мятеже «лучше, чем было известно заранее».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что перед событиями 24 июня Пригожина проинформировали о том, что «вагнеровцы» не будут участвовать в спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

