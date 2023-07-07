СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина
Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала 24 июня переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Как сообщили входящие в медиагруппу ARD немецкие радиовещательные компании WDR и NDR, это выяснилось в результате журналистского расследования.
В публикации издания Tagesschau, также входящего в ARD, говорится, что БНД, вероятно, знала о мятеже «лучше, чем было известно заранее».
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что перед событиями 24 июня Пригожина проинформировали о том, что «вагнеровцы» не будут участвовать в спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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