СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала 24 июня переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Как сообщили входящие в медиагруппу ARD немецкие радиовещательные компании WDR и NDR, это выяснилось в результате журналистского расследования.

В публикации издания Tagesschau, также входящего в ARD, говорится, что БНД, вероятно, знала о мятеже «лучше, чем было известно заранее».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что перед событиями 24 июня Пригожина проинформировали о том, что «вагнеровцы» не будут участвовать в спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ПереговорыАлександр ЛукашенкоЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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