Белый дом: Трамп сохраняет возможность санкций против России

Отвечая на вопросы о призывах некоторых членов Конгресса ужесточить ограничения против Москвы, Левитт выразила уверенность, что американские законодатели уважают позицию президента. Она также напомнила, что в настоящее время между Россией и Украиной продолжаются прямые переговоры, подчеркнув, что еще год назад такой диалог казался невозможным.

По мнению пресс-секретаря, прогресс, достигнутый за последние месяцы, подтверждает эффективность нынешнего подхода Белого дома, передает «Радиоточка НСН».

