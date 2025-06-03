Белый дом: Трамп сохраняет возможность санкций против России

Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.

По ее словам, глава государства предпочел сохранить санкции как потенциальный инструмент воздействия, назвав такой подход «мудрым» решением на случай, если возникнет необходимость их применения.

США заявили о готовности новых антироссийских санкций

Отвечая на вопросы о призывах некоторых членов Конгресса ужесточить ограничения против Москвы, Левитт выразила уверенность, что американские законодатели уважают позицию президента. Она также напомнила, что в настоящее время между Россией и Украиной продолжаются прямые переговоры, подчеркнув, что еще год назад такой диалог казался невозможным.

По мнению пресс-секретаря, прогресс, достигнутый за последние месяцы, подтверждает эффективность нынешнего подхода Белого дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАБелый ДомДональд Трамп

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