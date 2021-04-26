Белый дом: США стремятся снизить напряженность в отношениях с РФ

Представитель Белого дома отметила, что важно привлечь Россию к ответственности за «неприемлемые действия».

«Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели: снизить напряженность в отношениях, говорить прямо, когда у нас возникают озабоченности, принимать меры, когда это необходимо», — цитирует Псаки РИА Новости.

США 15 апреля ввели новые санкции против РФ. Ограничения касаются 32 граждан и организаций, а также запрещают американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении после 14 июня.

Ранее Псаки заявила на брифинге, что сроки потенциальной встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным пока не подтверждены.

