СМИ сообщили о старте переговоров США и Германии по «Северному потоку - 2»

Белый дом приступил к переговорам с Германией по ситуации с достройкой газопровода «Северный поток — 2». Информацию об этом распространила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Берлине.

Согласно сообщению, новая администрация США Джозефа Байдена, в частности, обсуждает возможность введения новых санкций в отношении компаний, которые принимают участие в реализации трубопроводного проекта.

Как подчеркивает издание, Вашингтон готов пересмотреть своё отношение к «Северному потоку -2».