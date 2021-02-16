СМИ сообщили о старте переговоров США и Германии по «Северному потоку - 2»
Белый дом приступил к переговорам с Германией по ситуации с достройкой газопровода «Северный поток — 2». Информацию об этом распространила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Берлине.
Согласно сообщению, новая администрация США Джозефа Байдена, в частности, обсуждает возможность введения новых санкций в отношении компаний, которые принимают участие в реализации трубопроводного проекта.
Как подчеркивает издание, Вашингтон готов пересмотреть своё отношение к «Северному потоку -2».
Ранее сегодня министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить под вопрос проект «Северный поток – 2».
Высокопоставленный чиновник выступил на 8-й конференции Российско-германской внешнеторговой палаты, сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что поставки газа требуют долгосрочной безопасности и надежности. Кроме того Альтмайер рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Берлина по водороду, который Германия намерена также закупать у России.
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