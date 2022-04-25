Белый дом: США продолжают изучать возможность новых санкций против РФ

В Белом доме заявили, что продолжат изучать возможность введения новых санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Власти СШАс конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против РФ. Эти ограничения вводятся из-за военной операции РФ на территории Украины.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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