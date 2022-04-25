Белый дом: США продолжают изучать возможность новых санкций против РФ
25 апреля 202222:54
В Белом доме заявили, что продолжат изучать возможность введения новых санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Власти СШАс конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против РФ. Эти ограничения вводятся из-за военной операции РФ на территории Украины.
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25 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru