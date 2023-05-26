Белый дом: США продолжат выделять пакеты военной помощи для Украины

Вашингтон готов продолжать практику выделения новых пакетов военной помощи Киеву, заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает телеканал CNN.

В Пентагоне оценили стоимость переданного Украине вооружения в $65 млрд

По словам адмирала, новая партия вооружений для Украины будет сформирована уже в ближайшие недели.

Кирби отметил, что США отвечают на запросы Украины уже несколько месяцев, следя за тем, чтобы у ВСУ было все необходимое для контрнаступления.

«Если и когда они захотят его начать», - добавил представитель американской администрации.

Ранее, по данным СМИ, США предоставят Украине новый пакет помощи на $300 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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