Белый дом: США продолжат выделять пакеты военной помощи для Украины
Вашингтон готов продолжать практику выделения новых пакетов военной помощи Киеву, заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает телеканал CNN.
По словам адмирала, новая партия вооружений для Украины будет сформирована уже в ближайшие недели.
Кирби отметил, что США отвечают на запросы Украины уже несколько месяцев, следя за тем, чтобы у ВСУ было все необходимое для контрнаступления.
«Если и когда они захотят его начать», - добавил представитель американской администрации.
Ранее, по данным СМИ, США предоставят Украине новый пакет помощи на $300 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru