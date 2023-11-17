Белый дом: США по-прежнему не поддерживают независимость Тайваня
США по-прежнему не поддерживают независимость Тайваня в преддверии выборов на острове, заявила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Беран, долгосрочная позиция Вашингтона заключается в том, что американская сторона не выступает за независимость острова, отмечая необходимость поддерживать стабильность и статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива.
«Поэтому мы ясно понимаем, что наша политика не изменилась, и мы продолжим на ней фокусироваться по мере приближения к сложному периоду, связанному с выборами на Тайване», — указала чиновница.
Беран напомнила, что президент США Джо Байден давал понять, что Вашингтон придерживается политики «одного Китая» и считает неприемлемой военную активность Китая в районе Тайваня, отмечает телеканал «360».
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не намерен вступать в конфликт с КНР, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru