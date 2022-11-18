Белый дом: США не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией

США не подталкивают лидера Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой и не ведут консультации с Россией сами. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

По его словам, США не будут вести дискуссии с российской стороной относительно завершения военной операции на Украине без присутствия представителей Киева.

«Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры», — подчеркнул представитель Белого дома.