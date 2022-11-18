Белый дом: США не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией
США не подталкивают лидера Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой и не ведут консультации с Россией сами. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
По его словам, США не будут вести дискуссии с российской стороной относительно завершения военной операции на Украине без присутствия представителей Киева.
«Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры», — подчеркнул представитель Белого дома.
Он также отметил, что в Вашингтоне согласны с тем, что урегулирование посредством дипломатии — это наилучший вариант, уступающий только тому, чтобы Путин просто вывел свои войска.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил сигналы от партнеров о готовности РФ к прямым переговорам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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