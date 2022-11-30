Белый дом: США готовы ударить по Ирану

Американский лидер Джо Байден готов к военному вмешательству, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Тегерана. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли, сообщает РИА Новости.

По его словам, президент в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Исламской республики ядерного оружия.