Белый дом: США готовы ударить по Ирану
Американский лидер Джо Байден готов к военному вмешательству, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Тегерана. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли, сообщает РИА Новости.
По его словам, президент в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Исламской республики ядерного оружия.
Однако, как отметил спецпредставитель, пока для этого время не пришло.
Милли добавил, что в США всё ещё предпочитают дипломатию военной силе.
Ранее Тегеран пригрозил Западу последствиями из-за «урановой» резолюции МАГАТЭ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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