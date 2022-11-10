В Иране заявили о разработке первой собственной гиперзвуковой ракеты

«Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей», — подчеркнул Хаджизаде.

По словам командующего, новая разработка была создана для уничтожения противоракетных систем противника. Хаджизаде отметил, что появление такого оружия стало большим скачком в ракетном производстве.

